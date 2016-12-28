ФТС перечислила в бюджет 4,360 триллиона рублей, выполнив годовой план

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ досрочно выполнила план по перечислениям в бюджет, перечислив по состоянию на 28 декабря 4,360 триллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Он также добавил, что ведомство разработала проект Комплексной программы развития ФТС России до 2020 года. "Таможенное администрирование окончательно переместится в современную цифровую среду. Для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности прохождение таможенных формальностей должно превратиться в простой и удобный сервис", — сказал собеседник агентства.