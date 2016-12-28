ФТС перечислила в бюджет 4,360 триллиона рублей, выполнив годовой план

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ досрочно выполнила план по перечислениям в бюджет, перечислив по состоянию на 28 декабря 4,360 триллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"ФТС России досрочно выполнила прогнозное задание по формированию доходной части федерального бюджета на 2016 год. По состоянию на 28 декабря 2016 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 4,360 триллиона рублей при прогнозном задании 4,357 триллиона рублей", — сказал представитель пресс-службы.

Он также добавил, что ведомство разработала проект Комплексной программы развития ФТС России до 2020 года. "Таможенное администрирование окончательно переместится в современную цифровую среду. Для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности прохождение таможенных формальностей должно превратиться в простой и удобный сервис", — сказал собеседник агентства.