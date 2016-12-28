Структуры Усманова продали долю в китайской Alibaba

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Структуры холдинга USM продали весь свой пакет в китайской интернет-компании Alibaba, рассказал владелец холдинга Алишер Усманов.

"Когда-то мы сделали "бай-бай" Facebook, сейчас мы сделали "бай-бай" Alibaba, но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали — сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям", — сказал Усманов в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Мы очень дорожим этими инвестициями, будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO", — добавил он.

В 2014 году Усманов в интервью телеканалу CNBC оценивал доходность инвестиций в Alibaba более чем в 500%, при этом он не называл долю в компании. Усманов начал распродавать долю в компании в прошлом году.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.