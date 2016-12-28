СМИ: США проверяют сделку с участием ВТБ по продаже бондов Мозамбика

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет сделку по продаже облигаций Мозамбика в 2013 году на общую сумму 850 миллионов долларов при участии российского банка ВТБ, швейцарского Credit Suisse и французского BNP Paribas, сообщает газета The Wall Street Journal. © РИА Новости. Руслан Кривобок ВТБ передал другим инвесторам основную часть долга госфонда Мозамбика

В 2013 году государственная компания Мозамбика с помощью ВТБ и Credit Suisse и BNP Paribas провела эмиссию облигаций на 850 миллионов долларов, сообщает издание. Предполагалось, что полученные у инвесторов средства будут направлены компанией на развитие отрасли рыболовства. Спустя некоторое время, правительство Мозамбика объявило, что деньги частично пошли и на покупку военного оборудования. При этом через два года после эмиссии Мозамбик объявил о необходимости реструктуризации долга.

Кроме того, инвесторы не знали, что ВТБ и Credit Suisse предоставили также другим госкомпаниям Мозамбика скрытый заем в размере 1,2 миллиарда долларов, пишет газета. Эти деньги также были направлены на дополнительное военное закупки.

В прошлом месяце SEC разослала письмо держателям вышеуказанных облигаций с просьбой поделиться документами, представленными банками при размещении бондов Мозамбика. Это письмо имеется в распоряжении издания. В нем также содержится запрос всей переписки инвесторов с банками по данным облигациям. Отмечается, что комиссия отказалась от комментариев изданию.

В июне The Wall Street Journal сообщало, что британское Управление по финансовому регулированию и надзору также проверяет Credit Suisse Group и ВТБ. Цель проверки — выяснить, не нарушили ли банки правила, регулирующие раскрытие информации инвесторам по реструктуризации облигаций.

При этом, как сообщали в мае СМИ, ВТБ и власти Мозамбика в настоящий момент пытаются найти решение по невыплаченным банку государственной компанией Mozambique Asset Management (MAM) процентам в размере 178 миллионов долларов по займу. Срок погашения по гарантированному государством займу MAM в размере 535 миллионов долларов истек 23 мая.