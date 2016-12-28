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Экономика

НРА составило прогноз по ставкам на ипотеку в январе

17:0628.12.2016
(обновлено: 17:07 28.12.2016)
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Новостройка. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Ипотечные ставки российских банков уже по итогам января могут вернуться к уровню лета 2016 года (13%) из-за прекращения действия программы господдержки ипотеки, прогнозирует "Национальное рейтинговое агентство" (НРА).

Работа по программе ипотечного кредитования. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Эксперт считает, что в 2017 году средняя ставка по ипотеке составит 11%
С июня 2016 года средняя минимальная ставка по ипотечным кредитам с государственной поддержкой на первичном рынке в топ-20 крупнейших ипотечных банков снизилась на 1,59% и составила на конец декабря 11,42%, оценивает рейтинговое агентство.

"Окончание в 2016 году программы государственной поддержки приведет к росту средней ставки по ипотеке в первом квартале 2017 года, и главный вопрос — насколько длительной и глубокой будет "просадка" рынка. Удержат свои ставки по ипотеке лишь ряд государственных банков, у которых есть серьезный ресурс дешевого фондирования, а ставки привлечения средств от населения во вклады на 2-5% ниже ключевой ставки Банка России", — считают в НРА.

Строительство домов. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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"Уже по итогам января средняя ставка по ипотеке может вернуться к уровню лета 2016 года (13%) — вследствие "ухода" с рынка льготных программ на новое жилье. Отложенный спрос с 2014-2015 годов, скорее всего, будет почти полностью удовлетворен также к первому кварталу. Часть потенциальных заемщиков на время отложит решение о покупке, что приведет к снижению доли ипотеки в продажах квартир в новостройках", — добавили в агентстве.

Дальнейшее снижение ключевой ставки в 2017 году, по мнению НРА, позволит поддержать ипотечный рынок, что дополнительно простимулирует рост спроса на собственные программы банков на ипотечном рынке в целом. Вместе с тем, в общем объеме выдачи ипотечных кредитов может вырасти доля кредитов на вторичном рынке, при этом ставки на первичном и вторичном рынках выровняются.

Госпрограмма субсидирования ипотеки, действующая в РФ с 2015 года, позволила повысить доступность кредитов на приобретение жилья. Власти планировали завершить ее 1 марта 2016 года, однако позже продлили ее до конца текущего года. Глава Минстроя РФ Михаил Мень в ноябре высказывал мнение, что продления программы в том виде, в котором она существует сейчас, уже не требуется, хотя в будущем она может вновь начать действовать для отдельных категорий граждан.

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