НРА составило прогноз по ставкам на ипотеку в январе

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Ипотечные ставки российских банков уже по итогам января могут вернуться к уровню лета 2016 года (13%) из-за прекращения действия программы господдержки ипотеки, прогнозирует "Национальное рейтинговое агентство" (НРА).
"Окончание в 2016 году программы государственной поддержки приведет к росту средней ставки по ипотеке в первом квартале 2017 года, и главный вопрос — насколько длительной и глубокой будет "просадка" рынка. Удержат свои ставки по ипотеке лишь ряд государственных банков, у которых есть серьезный ресурс дешевого фондирования, а ставки привлечения средств от населения во вклады на 2-5% ниже ключевой ставки Банка России", — считают в НРА.
Дальнейшее снижение ключевой ставки в 2017 году, по мнению НРА, позволит поддержать ипотечный рынок, что дополнительно простимулирует рост спроса на собственные программы банков на ипотечном рынке в целом. Вместе с тем, в общем объеме выдачи ипотечных кредитов может вырасти доля кредитов на вторичном рынке, при этом ставки на первичном и вторичном рынках выровняются.
Госпрограмма субсидирования ипотеки, действующая в РФ с 2015 года, позволила повысить доступность кредитов на приобретение жилья. Власти планировали завершить ее 1 марта 2016 года, однако позже продлили ее до конца текущего года. Глава Минстроя РФ Михаил Мень в ноябре высказывал мнение, что продления программы в том виде, в котором она существует сейчас, уже не требуется, хотя в будущем она может вновь начать действовать для отдельных категорий граждан.