"Национальное рейтинговое агентство" повторно обратится за аккредитацией ЦБ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. "Национальное рейтинговое агентство" (НРА) повторно подаст заявку на получение аккредитации Банка России, сообщили РИА Новости в пресс-службе рейтингового агентства.

Согласно новому закону "о деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ", российские власти будут использовать в регуляторных целях только рейтинги по национальной шкале и только от аккредитованных агентств. Переходный период для российских рейтинговых агентств завершится в январе 2017 года, для иностранных — в июле.

Аккредитацию ЦБ получили только подконтрольное ему Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и RAEX ("Эксперт РА"). Банк России 28 декабря принял решение не вносить в реестр кредитных рейтинговых агентств московские НРА и "Рус-Рейтинг".

"В течение этого года агентство привело свои внутренние регламенты и бизнес-процессы в полное соответствие с требованиями действующего законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, провело ряд необходимых изменений в корпоративной структуре, структуре собственников и IT-инфраструктуре, а также увеличило собственный капитал до необходимого по вышеуказанному закону уровня, тем не менее, Банк России принял решение отказать агентству во включении его в реестр кредитных рейтинговых агентств", — отметили в НРА.

"В данный момент агентство ожидает от регулятора официального письменного уведомления об отказе с мотивировочной частью для ознакомления и принятия необходимых мер. Поскольку законодательство не запрещает повторное обращение в Банк России, агентство планирует в кратчайшие сроки провести работу по подготовке нового пакета документов с учетом замечаний регулятора, чтобы повторно подать заявку на его включение в реестр кредитных рейтинговых агентств в начале 2017 года", — добавили в агентстве.

НРА сообщило, что продолжает работать в обычном режиме и полностью соблюдает нормы законодательства о кредитных рейтинговых агентствах.