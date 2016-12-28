Овсянников: Севастополь по итогам года может освоить половину средств ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников надеется, что уровень освоения средств Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Севастополя по итогам года достигнет 50%.

Овсянников в конце ноября на заседании правительства говорил, что на тот период было освоено около 5% средств ФЦП — порядка 50 миллионов из запланированного на эти цели 1 миллиарда рублей.

"Все оплаты пройдут в ближайшие два дня. Если мы приблизимся к 500 миллионам рублей, которые я называл ранее из 1 миллиарда, то это и будет освоение ФЦП (в этом году) – 50%", — сказал Овсянников.

Врио губернатора отметил, что по большинству мероприятий ФЦП по развитию города уже получено положительное заключение экспертизы. Некоторые работы могут быть оплачены уже в новом году, если по ним будут в ближайшие дни получены положительные заключения и заключены контракты, добавил Овсянников.

Правительство РФ в августе 2014 одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования — 769,54 миллиарда рублей, в том числе бюджетные средства составят 738,1 миллиарда рублей, внебюджетные источники — 31,427 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни населения.