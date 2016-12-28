ЦБ выступил за ужесточение ответственности недобросовестных банкиров

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России выступает за дальнейшее ужесточение ответственности банкиров за предоставление недостоверной отчетности и создание механизмов, которые не позволяли бы недобросовестным банкирам уезжать за границу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Есть немалое число банков, где были просто мошеннические и недобросовестные действия. Здесь нужно поступать очень жестко", — заявила она в интервью "России 24".

По словам Набиуллиной, в частности, необходимо усилить ответственность за недостоверную отчетность и внести некоторые уточнения в законодательный механизм. "Два года назад была введена уголовная ответственность за предоставление недостоверной отчетности, но пока эта норма не очень активно работает… мы видим пока мягкие приговоры: сотни тысяч штрафов и условное наказание. Хотя, на мой взгляд, должны быть очень жесткие наказания. Насколько я знаю, зарубежные примеры — это огромные сроки тюремного заключения за недостоверную отчетность", — сказала она.

"Сам механизм сейчас работает каким образом? Если была недостоверная отчетность, мы сейчас должны потребовать от него замены отчетности, и если он эту отчетность не заменяет, то тогда это классифицируется как недостоверная отчетность… На наш взгляд, нужно менять законодательство, которое вводило бы ответственность за предоставление отчетности, которая позже была признана недостоверной. Иначе получается, что эта норма не совсем работает, но она должна работать", — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ в очередной раз высказалась за необходимость установления контроля за аудиторами. "Мы вынуждены работать, пытаясь понять, что есть в банке. Где есть достоверность, где недостоверность. Требует изменений, конечно, и регулирование аудиторской деятельности. У нас целая армия аудиторов, которые должны удостоверять отчетность но мы не можем им доверять", — заявила она.

Как отметила Набиуллина, сейчас обсуждается законопроект об ограничении на выезд подозреваемых в недобросовестности банкиров. "Я когда-то говорила о проблеме так называемых беглых банкиров, когда у нас люди вывели активы, потом уехали за рубеж. Мы сейчас обсуждаем изменения в законодательство, оно, конечно, очень сложное. И президент поручил при подходе к этому вопросу обеспечить защиту прав граждан. На мой взгляд, это могло быть и судебное решение в качестве обеспечительной меры. Но нам нужно эту проблему решить, потому что если есть ответственность, нужно, чтобы она была персонализирована, чтобы была неотвратимость наказания", — сказала она.