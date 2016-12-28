Порт Севастополя поможет доставлять стройматериалы для трассы "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Государственный порт Севастополя планируется сделать прибыльным, задействовав его для перевалки стройматериалов для трассы "Таврида", заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Существенное развитие порта мы видим в связи с его использованием для перевалки грузов для строительства трассы "Таврида", — сказал Овсянников.

Предварительная договоренность об этом уже есть с подрядчиком строительства – компанией ЗАО "ВАД", сказал Овсянников. Речь пойдет о доставке грузов для участка трассы от Севастополя до Симферополя, сказал он.

Объемы перевалки грузов за первые годы после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией резко упали, признал врио губернатора, и это связано с санкционным режимом.

"Примерно в сто раз. Однако в 2016 году объемы выросли до 500 тысяч тонн", — сказал Овсянников.

Врио губернатора выразил надежду на рост прибыли государственного унитарного предприятия "Морской порт Севастополя" в 2017 году. По его данным, в 2015 году убытки Севморпорта составили 150 миллионов рублей, в 2016 году предприятие получило небольшую прибыль.

Новая четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года.

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