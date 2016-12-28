Порт Севастополя поможет доставлять стройматериалы для трассы "Таврида"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Государственный порт Севастополя планируется сделать прибыльным, задействовав его для перевалки стройматериалов для трассы "Таврида", заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
Предварительная договоренность об этом уже есть с подрядчиком строительства – компанией ЗАО "ВАД", сказал Овсянников. Речь пойдет о доставке грузов для участка трассы от Севастополя до Симферополя, сказал он.
"Примерно в сто раз. Однако в 2016 году объемы выросли до 500 тысяч тонн", — сказал Овсянников.
Новая четырехполосная автотрасса "Таврида" соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Предельная стоимость "Тавриды" составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года.
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