Рубль днем подрастает на нефти дороже $56

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля против доллара и евро днем в среду колеблется в небольшом плюсе на фоне уверенной динамики рынка нефти, которая дороже 56 долларов за баррель сорта Brent.

Евро обновляет минимумы года, опустившись немного ниже круглого уровня 63 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.27 мск среды снижался на 0,09 рубля — до 60,59 рубля, курс евро — на 0,42 рубля, до 63,01 рубля.

Рубль спокойно растет

Курс рубля к доллару и евро днем слегка прибавлял, отыгрывая позитивную динамику рынка нефти, удерживающейся выше уровня 56 долларов за баррель сорта Brent.

Игроки рынка с оптимизмом ожидают первых новостей о сокращении (уже с 1 января) добычи основными производителями черного золота.

Кроме того, Минэнерго Венесуэлы заявило о том, что страна планирует в новом году сократить добычу нефти на 95 тысяч баррелей в сутки в рамках исполнения договоренностей об ограничении.

Ослабление евро на форекс в район отметки 1,04 доллара толкает европейскую валюту к обновлению минимума за полтора года – в районе 63 рублей.

Рыночная активность остается невысокой по мере приближения длинных выходных в честь празднования новогодних и рождественских праздников.

В итоге доллар и евро днем теряли к рублю 0,2-0,7%. При этом рублевая цена черного золота поднялась выше отметки 3,4 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Банк России обещает увеличить лимиты по валютному РЕПО, если ситуация на рынке ухудшится, и это фактически ограничивает потенциал ожидаемого повышения долларовых ставок на российском рынке под влиянием традиционного для конца квартала сезонного повышения спроса на американскую валюту, рассуждает Том Левинсон из "Сбербанк КИБ".

"Хотя кредитор последней инстанции и предоставил рынку дополнительную долларовую ликвидность, совокупный лимит по валютному РЕПО и кредитованию будет снижен с начала 2017 года с 50 миллиардов долларов до 25 миллиардов. Это изменение носит символический характер, поскольку объем текущих обязательств перед ЦБ составляет лишь чуть более 10 миллиардов", — говорит он.

"Рынку дали понять, что нехватка долларов носит сезонный характер, и в 2017 году он (ЦБ – ред.) продолжит политику, нацеленную на снижение задолженности по валютному РЕПО", — добавил Левинсон.

Рубль вполне может протестировать 60 за доллар до конца года, однако шансов на такой сценарий не так уж много, считает Андрей Люшин из Локо-банка.

"У российской валюты есть всего 1-2 дня для такого роста, а вот во второй половине дня в четверг и пятницу, скорее всего, мы увидим умеренное ослабление, а доллар вернется в диапазоне 61-62 рубля. Серьезных факторов для укрепления рубля, сейчас нет, активность торгов невысокая, но многие трейдеры не будут переносить позиции на следующий год из-за длительных праздников и соответствующих рисков", — считает он.