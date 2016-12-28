Около площади Гагарина в Москве планируется построить жилые небоскребы

МОСКВА, 28 дек — РИА Недвижимость. Компания "Горн девелопмент", возглавляемая сооснователем "Донстроя" Максимом Блажко, намерена построить рядом с площадью Гагарина в Донском районе Москвы комплекс из пяти жилых небоскребов площадью свыше 200 тысяч квадратных метров.

Как следует из рекламных материалов проекта, в 5-м Донском проезде на 5,6 гектара планируется построить пять разновысотных башен на едином стилобате. Планируемая жилая площадь комплекса составит 190 тысяч квадратных метров, площадь инфраструктуры – 40 тысяч квадратных метров.

В составе комплекса также запланированы детский сад, ресторан, бизнес-, торговый и медицинский центры, спа и фитнес-клуб, сообщается в буклете проекта.

На сайте "Горна" опубликована проектная декларация о строительстве 70-этажного жилого небоскреба по адресу: 5-й Донской проезд, владение 21, корпус 6.

Проект предполагает строительство на участке в 0,3 гектара 69-этажного жилого дома с верхним техническим этажом и двумя подземными этажами. Общая площадь 367 квартир в небоскребе составит 38,3 тысячи квадратных метров.

Планируемая стоимость строительства небоскреба 7,8 миллиарда рублей. Разрешение на строительство получено до 22 мая 2020 года, предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – второй квартал 2019 года, говорится в документации.

Как указывается в ней, застройщиком выступает ООО "Строй-комплекс", 99,5% которого принадлежит аффилированному с Блажко ООО "Комплекс-строй".