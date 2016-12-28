США
28.1228 декабря22:21МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рынок российских акций растет на поддержке нефти

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в декабре 2016 (74)
16:0928.12.2016
(обновлено: 16:10 28.12.2016)
0500
Биржа. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Российский рынок акций в среду растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти.

Рублевая монета на фоне Московского Кремля. Архивное фото
© AFP 2016/ Alexander Nemenov
Рубль стал вести себя достойно, заявила Набиуллина
Индекс ММВБ к 15.35 мск рос на 0,04% — до 2190,28 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1139,03 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 9 копеек — до 60,59 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 62,99 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,4% — до 57,06 доллара за баррель.

"Повышение цен на нефть выше отметки 56 долларов за баррель марки Brent стало основным драйвером роста акций российских нефтегазовых компаний в среду, 28 декабря. Вслед за ними растет и индекс ММВБ, приблизившийся к отметке 2200 пунктов. Индекс РТС также находится в зеленой зоне сегодня", — комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.

Лидеры роста и снижения

Среди лидеров роста — акции ОГК-2 (4,07%), бумаги "Татнефти" (префы растут на 3,15%, обыкновенные акции – на 1,9%), акции ТГК-1 (2,48%), префы "Транснефти" (1,46%), акции "Газпромнефти" (1,44%), а также префы "Сургутнефтегаза" (1,09%), акции ВСМПО-Ависма (1,09%), "Алросы" (1,09%) и "Юнипро" (1,03%).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Набиуллина оценила уровень защиты банковской системы от киберугроз
Среди лидеров снижения — обыкновенные акции "Мечела" (-1,95%), акции "М.Видео" (-1,59%), "Новатэка" (-1,56%), ММК (-1,28%), а также акции "Лукойла" (-1,21%) и "Соллерса" (-1,08%).

В свою очередь, курс рубля относительно доллара приблизился к максимальным значениям текущего года, отмечает Егоров из Dukascopy Bank SA. "Впрочем, рост российской валюты негативно сказался на стоимости акций металлургических компаний, у которых снижается рентабельность от экспорта промышленных металлов при падении доллара", — добавляет он.

Прогнозы и рекомендации

Во второй половине дня есть вероятность снижения цен на нефть на ожиданиях роста запасов сырой нефти в США, статистика по изменению которых будет опубликована ночью, отмечает Егоров из Dukascopy Bank SA.

Сбербанк. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Сбербанк не видит рисков развития краж в банкоматах методом black box
Валерий Евдокимов из Нордеа Банка ожидает продолжения умеренного роста рынка по индексу ММВБ в течение дня на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Индекс ММВБ проторгуется до конца дня в рамках 2170-2210 пунктов, считает Александр Разуваев из "Альпари".

На этой неделе инвесторы постепенно возвращаются в акции в расчете на удачное вхождение в 2017 год и рост российской экономики, отмечает аналитик ВТБ24 Олег Душин. Праздничные настроения никуда не уходят, завтра в четверг аналитик предполагает позитивное открытие на Московской бирже.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.