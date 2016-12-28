Рынок российских акций растет на поддержке нефти

Ситуация на мировых фондовых рынках в декабре 2016 (74)

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Российский рынок акций в среду растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти.

Индекс ММВБ к 15.35 мск рос на 0,04% — до 2190,28 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1139,03 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 9 копеек — до 60,59 рубля, курс евро — на 44 копейки, до 62,99 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,4% — до 57,06 доллара за баррель.

"Повышение цен на нефть выше отметки 56 долларов за баррель марки Brent стало основным драйвером роста акций российских нефтегазовых компаний в среду, 28 декабря. Вслед за ними растет и индекс ММВБ, приблизившийся к отметке 2200 пунктов. Индекс РТС также находится в зеленой зоне сегодня", — комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.

Лидеры роста и снижения

Среди лидеров роста — акции ОГК-2 (4,07%), бумаги "Татнефти" (префы растут на 3,15%, обыкновенные акции – на 1,9%), акции ТГК-1 (2,48%), префы "Транснефти" (1,46%), акции "Газпромнефти" (1,44%), а также префы "Сургутнефтегаза" (1,09%), акции ВСМПО-Ависма (1,09%), "Алросы" (1,09%) и "Юнипро" (1,03%).

Среди лидеров снижения — обыкновенные акции "Мечела" (-1,95%), акции "М.Видео" (-1,59%), "Новатэка" (-1,56%), ММК (-1,28%), а также акции "Лукойла" (-1,21%) и "Соллерса" (-1,08%).

В свою очередь, курс рубля относительно доллара приблизился к максимальным значениям текущего года, отмечает Егоров из Dukascopy Bank SA. "Впрочем, рост российской валюты негативно сказался на стоимости акций металлургических компаний, у которых снижается рентабельность от экспорта промышленных металлов при падении доллара", — добавляет он.

Прогнозы и рекомендации

Во второй половине дня есть вероятность снижения цен на нефть на ожиданиях роста запасов сырой нефти в США, статистика по изменению которых будет опубликована ночью, отмечает Егоров из Dukascopy Bank SA.

Валерий Евдокимов из Нордеа Банка ожидает продолжения умеренного роста рынка по индексу ММВБ в течение дня на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Индекс ММВБ проторгуется до конца дня в рамках 2170-2210 пунктов, считает Александр Разуваев из "Альпари".

На этой неделе инвесторы постепенно возвращаются в акции в расчете на удачное вхождение в 2017 год и рост российской экономики, отмечает аналитик ВТБ24 Олег Душин. Праздничные настроения никуда не уходят, завтра в четверг аналитик предполагает позитивное открытие на Московской бирже.