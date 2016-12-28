Биржи АТР закрылись в основном в минусе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги преимущественно негативной динамикой на фоне неоднозначной статистики по промышленному производству Японии, а также низкого объема торгов, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,40%, до 3102,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,37%, до 1972,35 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,83% — до 21754,74 пункта, корейский KOSPI — опустился на 0,87%, до 2024,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,01%- до 5685 пунктов, японский Nikkei 225 — уменьшился на 0,01%, до 19401,72 пункта.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в среду сообщило, что объем промышленного производства страны, по предварительной оценке, в ноябре вырос на 1,5% в месячном выражении и на 4,6% — в годовом. Эксперты ожидали большего роста показателей — на 1,7% и 4,7% соответственно.

Данные по промпроизводству Японии, последовавшие за слабыми показателями по инфляции в стране, опубликованными во вторник, усилили негатив инвесторов, оказав давление на торги в АТР. Трейдеры обратили также внимание на корпоративные новости из Японии.

Во вторник Toshiba сообщила, что ожидает негативного влияния на свои финпоказатели от сделки по покупке ее "дочкой" Westinghouse Electric Co. активов CB&I Stone & Webster. Сделка была завершена в декабре 2015 года. Ожидалось, что разница между стоимостью покупки активов и их балансовой стоимостью может составить 87 миллионов долларов. Теперь компания заявляет, что показатель может достичь нескольких сотен миллиардов иен (несколько миллиардов долларов). Акции Toshiba на этом фоне подешевели на 20,43% — до 311,60 иены.

В целом объем торгов на этой неделе значительно снижен после празднований католического Рождества и в преддверии Нового года. Инвесторы закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года, что способствует волатильности рынков.