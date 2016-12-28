ЦБ: проблемы Татфондбанка несильно влияют на банковский сектор Татарстана

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Банковская система Татарстана устойчива, проблемы Татфондбанка не оказывают на нее системного эффекта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Хотя Татфондбанк достаточно большой банк, тем не менее доля выданных в 2016 году кредитов нефинансовым организациям, реальному сектору около 5%, поэтому системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает. В целом ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора", — заявила глава ЦБ в интервью телеканалу "Россия 24".
Набиуллина рассчитывает, что правительство Татарстана как контролирующий собственник Татфондбанка окажет поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые держали там свои средства.
"В этих банках обслуживалось значительное число предприятий и малого, и среднего бизнеса, у которого там зависли средства. И, конечно, они испытывают серьезные трудности, поэтому мы рассчитываем, что власти Татарстана, которые являются контролирующими собственниками Татфондбанка, предпримут, и они уже объявили об этом, действия, направленные на защиту интересов малого, среднего бизнеса", — сказала глава ЦБ.
Решение по дальнейшей судьбе банка будет принято после анализа данных от временной администрации, отметила Набиуллина.