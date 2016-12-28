ЦБ: проблемы Татфондбанка несильно влияют на банковский сектор Татарстана

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Банковская система Татарстана устойчива, проблемы Татфондбанка не оказывают на нее системного эффекта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. Временная администрация с 23 декабря также введена в региональный Интехбанк. После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны банки "Советский", Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк.

"Хотя Татфондбанк достаточно большой банк, тем не менее доля выданных в 2016 году кредитов нефинансовым организациям, реальному сектору около 5%, поэтому системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает. В целом ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора", — заявила глава ЦБ в интервью телеканалу "Россия 24".

Набиуллина рассчитывает, что правительство Татарстана как контролирующий собственник Татфондбанка окажет поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые держали там свои средства.

"В этих банках обслуживалось значительное число предприятий и малого, и среднего бизнеса, у которого там зависли средства. И, конечно, они испытывают серьезные трудности, поэтому мы рассчитываем, что власти Татарстана, которые являются контролирующими собственниками Татфондбанка, предпримут, и они уже объявили об этом, действия, направленные на защиту интересов малого, среднего бизнеса", — сказала глава ЦБ.

Решение по дальнейшей судьбе банка будет принято после анализа данных от временной администрации, отметила Набиуллина.