Президент Литвы подписала принятый парламентом госбюджет на 2017 год

ВИЛЬНЮС, 28 дек — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон о госбюджете на 2017 год, принятый ранее парламентом страны, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Президент Даля Грибаускайте подписала принятый парламентом бюджет Литвы на 2017 год", — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства отметила, что "в бюджете на следующий год отражаются приоритеты страны – социальная безопасность и оборона, а также возможность выдержать финансовую стабильность".

Грибаускайте обратила внимание на то, что у правительства было слишком мало времени на корректировку будущего бюджета. "В следующем году в первом полугодии парламенту и правительству придется завершить рассмотрение Трудового кодекса и обеспечить баланс между потребностями рынка и интересами работников", — заявила она.

В бюджете Литвы на следующий год предусматривается увеличение заработных плат педагогам с низким уровнем зарплаты, а также увеличение финансирования на оборону государства. Повышенное финансирование получат контролирующие ведомства – Служба общественных закупок и Служба по конкуренции Литвы.

В следующем году доходы бюджета Литвы составят 8,48 миллиарда евро, расходы – 9,04 миллиарда евро.