В Госдуму внесли проект о разделении банков на универсальные и базовые

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, который разделяет банки в зависимости от осуществляемых операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Все банки с момента вступления законопроекта в силу будут признаны банками с универсальной лицензией. Банки с капиталом менее 1 миллиарда рублей, но не менее 300 миллионов рублей, для продолжения своей деятельности должны будут не позднее 1 января 2019 года получить статус банка с базовой лицензией, или изменить статус на статус небанковской кредитной организации, или получить статус микрофинансовой компании.
Законопроект предусматривает возможность установления ЦБ отдельных нормативов обязательных резервов и коэффициента усреднения обязательных резервов для банков с универсальной лицензией и для банков с базовой лицензией. Для кредитных организаций, соответствующих критериям банка с базовой лицензией, ЦБ подготовит изменения в нормативные акты, устанавливающие упрощенные регулятивные требования.
"Последовательное внедрение Банком России упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией позволит снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских услуг на территории РФ", — поясняют авторы законодательной инициативы.