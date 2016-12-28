В Госдуму внесли проект о разделении банков на универсальные и базовые

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, который разделяет банки в зависимости от осуществляемых операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Минимальный размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией с 1 января 2018 года, за исключением отдельных случаев, устанавливается в 1 миллиард рублей. Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств составит 300 миллионов рублей. При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 миллиард рублей такой банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 миллиарда рублей.

Все банки с момента вступления законопроекта в силу будут признаны банками с универсальной лицензией. Банки с капиталом менее 1 миллиарда рублей, но не менее 300 миллионов рублей, для продолжения своей деятельности должны будут не позднее 1 января 2019 года получить статус банка с базовой лицензией, или изменить статус на статус небанковской кредитной организации, или получить статус микрофинансовой компании.

Банк, утративший универсальную лицензию, либо банк с базовой лицензией, изменивший статус на статус небанковской кредитной организации, сможет продолжать проведение банковских операций и сделок, не разрешенных для банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации. Это право будет действовать до прекращения действия договоров, заключенных до вступления в силу закона, в соответствии с которыми такие операции и сделки осуществляются, но не более 5 лет, за исключением кредитных договоров, заключенных до даты изменения статуса банков.

Законопроект предусматривает возможность установления ЦБ отдельных нормативов обязательных резервов и коэффициента усреднения обязательных резервов для банков с универсальной лицензией и для банков с базовой лицензией. Для кредитных организаций, соответствующих критериям банка с базовой лицензией, ЦБ подготовит изменения в нормативные акты, устанавливающие упрощенные регулятивные требования.

"Последовательное внедрение Банком России упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией позволит снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских услуг на территории РФ", — поясняют авторы законодательной инициативы.