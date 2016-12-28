Крым рассчитывает на 98-процентное освоение средств ФЦП по итогам года

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает на 98-процентное освоение средств федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова в 2016 году, на сегодня уже проплачены работы на сумму 20,5 млрд рублей.

"Сегодня освоение ФЦП — 91%. Освоено 20 миллиардов 500 миллионов рублей, 22 миллиарда было прогнозно. Мы рассчитываем, что все мероприятия будут выполнены, мои коллеги гарантируют процент выполнения 98%. Сегодня все на объектах работают, проплаты осуществляются. По крайней мере, в этой части мы прорыв осуществили, но ситуация, на мой взгляд, далека еще от идеала", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, на выполнение ФЦП влияют объективные и субъективные причины. В том числе — невозможность в сроки подготовить ряд документов по планировке территорий, выделению земли, отсутствие регистрационной базы.

"Объем финансирования ФЦП в общем не уменьшен, правительство все параметры сохранило", — подчеркнул глава республики.

Правительство РФ в августе 2014 одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования — 769,54 миллиарда рублей, в том числе бюджетные средства составят 738,1 миллиарда рублей, внебюджетные источники — 31,427 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни населения.

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