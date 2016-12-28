Крым рассчитывает на 98-процентное освоение средств ФЦП по итогам года

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает на 98-процентное освоение средств федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова в 2016 году, на сегодня уже проплачены работы на сумму 20,5 млрд рублей.
По его словам, на выполнение ФЦП влияют объективные и субъективные причины. В том числе — невозможность в сроки подготовить ряд документов по планировке территорий, выделению земли, отсутствие регистрационной базы.
Правительство РФ в августе 2014 одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общий объем финансирования — 769,54 миллиарда рублей, в том числе бюджетные средства составят 738,1 миллиарда рублей, внебюджетные источники — 31,427 миллиарда рублей. ФЦП должна обеспечить динамичное развитие полуострова, помочь модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона, способствовать развитию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни населения.
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