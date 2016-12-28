Минприроды актуализировало почти все лицензии на добычу полезных ископаемых

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Минприроды РФ актуализировало почти все лицензии на добычу полезных ископаемых, по которым были соответствующие планы; объем обязательств компаний по лицензиям увеличился на 25-30%, сообщил глава министерства Сергей Донской.

"В 2015 году было поручение. В течение двух лет мы проводим разовую актуализацию. Основная задача – это приведение всех лицензий, которые находятся сейчас у недропользователей, в соответствие с действующим законодательством…. У нас получилось, что на 1 декабря более 4 тысяч лицензий, точнее 4467 лицензий актуализированы, из них 84% – по углеводородам (это 2380 лицензий), и 2087 лицензий – по твердым полезным ископаемым. Это фактически все 100% лицензий, которые мы должны были актуализировать", — сказал Донской на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы сказать, что разовая актуализация позволила нам, во-первых, увеличить объем обязательств, которые прописаны в лицензиях. Мы прописали в лицензиях проектные обязательства из новых подготовленных проектов. Фактически объем обязательств по лицензиям увеличился на 25-30%", — добавил министр.

Донской пояснил, что во многие лицензии, которые были выданы еще в 1992 году и позже, изменения не вносились. "Мы сейчас, актуализируя, во-первых, устанавливаем единую форму по этим лицензиям, приводим их к определенной форме. Плюс те показатели, данные, которые прописаны в проектных документах, мы, соответственно, тоже актуализируем", — сказал он.

Министр также отметил, что в рамках актуализации уже изъято более 140 лицензий в тех случаях, где не выполняются условия и видно, что актуализация ничем не поможет.