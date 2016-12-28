Набиуллина оценила уровень защиты банковской системы от киберугроз

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Банковская система РФ в настоящее время имеет адекватный уровень защиты от киберугроз, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"В целом наша банковская система сейчас имеет адекватный уровень защиты от киберугроз. Но здесь просто надо быть все время начеку, что называется, потому что технологии развиваются, и нам точно так же надо развивать свои подходы… Безусловно, это можно делать только вместе с банками, с финансовыми институтами, чтобы обеспечивать соответствующий уровень киберустойчивости", — сказала глава ЦБ в интервью телеканалу "Россия 24".

Она отметила, что в последнее время появляются новые типы рисков — риски киберустойчивости. "Мы для того, чтобы эти риски предотвращать, создали специальный центр мониторинга и реагирования на кибератаки и киберугрозы и отслеживаем ситуацию, обмениваемся информацией, даем банкам рекомендации, как реагировать в тех или иных случаях", — сообщила Набиуллина.

"Работа этого центра, по нашим данным, за весь 2016 год позволила предотвратить хищения средств на сумму около 3 миллиардов рублей", — добавила она.