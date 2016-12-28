Россия и Белоруссия продолжают переговоры по тарифам на транзит нефти

МИНСК, 28 дек — РИА Новости. Белоруссия и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко в среду в Минске.

По его словам, данный вопрос рассматривался 27 декабря во время рабочей встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России. "Вчера у нас прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти. Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку — одни из самых низких из всех участников этого транзита", — цитирует Ляшенко белорусское агентство Белта.

"Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что это (повышение — ред.) должно быть в районе 5,5%", — напомнил белорусский чиновник.

"Работа по данному вопросу продолжается. Ждем предложений от российской стороны. Наши предложения им переданы", — добавил он.