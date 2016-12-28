Медведев: дотационные регионы должны отвечать за рост потенциала экономики

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские регионы, получающие федеральные дотации через соглашение с Минфином, должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала субъекта РФ, в противном случае, при неисполнении обязательств может наступить ответственность, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Начиная с 2017 года, все получатели федеральных дотаций 2017 года через соглашение с Минфином должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала региона и сокращению неэффективных расходов бюджетов. Таким образом, снижая уровень их дотационности, при неисполнении этих обязательств будет наступать финансовая ответственность региональных бюджетов, а в ряде случаев и ответственность руководителей", — сказал Медведев на совещании о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов на 2017-2019 годы.

Он напомнил, что со следующего года правительство существенно увеличивает объем выделяемых грантов с 5 до 20 миллиардов рублей тем регионам, которые покажут наиболее высокие результаты по увеличению налогового потенциала за счет экономического развития.

"Кроме того, принято решение оставлять в распоряжении регионов федеральную часть прироста налога на прибыль. В совокупности эти решения должны улучшить мотивацию региональных команд к эффективной работе именно на своей территории и другие показатели, на которые ориентируются регионы", — сказал председатель правительства.

Медведев отметил, что вносятся изменения в правила распределения субсидий регионам из федерального бюджета, которые также предполагают новый подход к определению предельных уровней софинансирования, то есть "потолков" федеральных и региональных обязательств. "В документе оговорено, что эта норма вступает в силу с 2018 года. На следующий год сохраняется прежний порядок, по которому эти потолки фиксируются в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти", — пояснил он.

Как сообщается на сайте правительства РФ, принятые изменения позволят учитывать предельный уровень софинансирования расходных обязательств регионов из федерального бюджета по регионам в целях более справедливого предоставления средств субсидий исходя из финансовых возможностей субъектов РФ, своевременно распределять субсидии, усилить ответственность федеральных и региональных органов исполнительной власти при предоставлении и распределении субсидий.