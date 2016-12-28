Медведев назвал условие для получения регионами бюджетных кредитов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские регионы в 2017 году для получения бюджетных кредитов должны взять на себя ряд обязательств, в частности, по контролю за дефицитом бюджета и по сокращению госдолга, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по сбалансированности региональных бюджетов.

"Бюджетные кредиты – это важный механизм, который уже позволил снизить долговую нагрузку на регионы за счет замещения дорогих в обслуживании коммерческих кредитов. Всего на эти цели в бюджете следующего года было заложено до 200 миллиардов рублей, эти деньги предназначены для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов или временных кассовых разрывов по ставке 0,1% годовых", — сказал Медведев.

Премьер подписал постановление, утверждающее правила предоставления бюджетных кредитов регионам в 2017 году.

По словам Медведева, бюджетные кредиты могут выдаваться на срок до пяти лет, однако к субъектам будет предъявляться ряд требований.

"Регионы должны взять на себя обязательства контролировать размер дефицита регионального бюджета – не более 10% суммы доходов; снижать коммерческую задолженность; снижать общий объем государственного долга", — пояснил премьер.

Как сообщается на сайте правительства РФ, предоставление бюджетных кредитов субъектам РФ позволит повысить устойчивость региональных бюджетов, минимизировать риски неисполнения расходных обязательств, а также продолжить сокращение доли коммерческой задолженности в общей структуре регионального государственного долга.