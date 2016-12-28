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Экономика

В Сбербанке рассказали об отражении нескольких сильных кибератак в декабре

Тема:
Подготовка кибератак на российские банки (46)
13:0428.12.2016
(обновлено: 19:17 28.12.2016)
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Хакер за компьютером
© Fotolia/ Andrey Popov

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Сбербанк в декабре зафиксировал несколько сильных кибератак и их отразил, всего в 2016 году на банк было совершено 74 атаки, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам.

Здание Сбербанка России на улице Вавилова в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Зампред Сбербанка: в 2016 году хакеры не украли у банка ни рубля
В декабре хакеры атаковали Сбербанк 6 раз, следует из слов Кузнецова.

"Да были (кибератаки в декабре — ред.). По нашим данным, зафиксировано 74 атаки всего за год. Ранее я рассказывал (в ноябре — ред.), что их было 68. Считайте разницу", — сказал Кузнецов. По его словам, кибератаки на Сбербанк происходили примерно раз в неделю — десять дней.

"Все атаки мы отбиваем, как мы говорим на профессиональном сленге… в автоматизированном режиме", — добавил он. При этом Кузнецов отметил, что количество кибератак на банк по сравнению с прошлым годом возросло. "Конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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ФСБ узнала о подготовке кибератак на финансовую систему России

На сайте ФСБ 2 декабря появилась информация о том, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с 5 декабря с целью дестабилизации финансовой системы РФ, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. В ведомстве заявили, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.

Однако источник РИА Новости, близкий к ЦБ, сообщал, что Банк России 5 декабря зафиксировал кибератаки только на сайт группы ВТБ, других активностей со стороны злоумышленников зафиксировано не было.

Ранее, в начале ноября, пять крупных российских банков из топ-10 подверглись DDoS-атакам. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что эта атака была в тысячу раз мощнее, чем те, что наблюдались раньше. Позже Сбербанк сообщил, что выяснил, из какой страны координировались атаки, и передал эту информацию ЦБ и правоохранительным органам. Позднее зампред правления Сбербанка Кузнецов сообщил, что банк в конце ноября подвергся одной из самых мощных хакерских атак, но смог отразить ее в автоматическом режиме.

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