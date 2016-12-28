Политолог: новые антироссийские санкции США не стали неожиданностью

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Введение новых антироссийских санкций действующей администрацией США не удивительно, скорее ожидаемо, это вписывается в логику ее политики, выбранную несколько лет назад, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Washington Post со ссылкой на источники сообщило во вторник, что США уже на текущей неделе могут огласить санкции против РФ по обвинениям во "вмешательстве в американские выборы". По данным газеты, санкционная часть пакета мер будет представлена в качестве видоизмененного исполнительного указа президента США от 2015 года. Этот указ дает президенту полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах.
"Уходящая администрация президента Барака Обамы действует в соответствии с той логикой, которая была избрана несколько лет назад, поэтому ничего удивительного нет. Многие считают, что избрание Дональда Трампа должно было бы как-то скорректировать действия администрации Обамы, этого не происходит и не произойдет, поэтому санкционная политика, добавление этих санкций, это все ожидаемо", — заявил Гарбузов РИА Новости.
Гарбузов подчеркнул, что после выборов многие считают, что Обама "хромая утка", на него смотрят, как на уходящего президента, но его полномочия истекают только 20 января, и за это время администрация "может сделать все, что угодно — она выполняет свои обязанности, она полноправная, этим администрация и пользуется".
Надежды Обамы
"Дело в том, что Обама смотрит в будущее, смотрит на то, что предстоит серьезная борьба между демократами и республиканцами в конгрессе после того, как Трамп станет президентом. Они рассчитывают на то, что Трамп, по крайней мере, будет президентом одного срока, если не будет организована процедура импичмента, а для этого есть предпосылки", — добавил эксперт.
По его словам, Барак Обама и демократы смотрят вперед в будущее, они надеются на то, что придут к власти снова, что Трамп — это временное, чужеродное явления для США и "что делать ставку на него неправильно, поэтому они так себя и ведут".
Русский фактор
"Я не исключаю, что какие-то русские хакеры и действовали, они по всему миру действуют, но по чьему заданию они действовали? Вот американцы уверены, что по заданию российского президента. И потом необходимо понимать, что это все используется в политических играх, в политических целях. Это такой козырь в это кампании, потому что демократы серьезно деморализованы, потому что они не могут понять, как так случилось, что Трамп победил, поэтому они ищут причины, объяснения", — сказал эксперт.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс, в свою очередь, потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было.