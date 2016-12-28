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Политолог: новые антироссийские санкции США не стали неожиданностью

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12:4028.12.2016
(обновлено: 18:51 28.12.2016)
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Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Введение новых антироссийских санкций действующей администрацией США не удивительно, скорее ожидаемо, это вписывается в логику ее политики, выбранную несколько лет назад, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Мужчина работает на ноутбуке
© Fotolia/ DragonImages
WP: Белый дом готовит ответ России за "вмешательство в выборы"
Издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило во вторник, что США уже на текущей неделе могут огласить санкции против РФ по обвинениям во "вмешательстве в американские выборы". По данным газеты, санкционная часть пакета мер будет представлена в качестве видоизмененного исполнительного указа президента США от 2015 года. Этот указ дает президенту полномочия реагировать на кибератаки, но не упоминает конкретно о выборах.

"Уходящая администрация президента Барака Обамы действует в соответствии с той логикой, которая была избрана несколько лет назад, поэтому ничего удивительного нет. Многие считают, что избрание Дональда Трампа должно было бы как-то скорректировать действия администрации Обамы, этого не происходит и не произойдет, поэтому санкционная политика, добавление этих санкций, это все ожидаемо", — заявил Гарбузов РИА Новости.

Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
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Он отметил, что "часть санкций оканчивается весной следующего года, часть санкций, если они введутся сейчас, будут оканчиваться позже". "Потом все санкции — они ведь делятся на персональные, секторальные, экономические — и тоже там они по-разному принимались, поэтому, если администрация Трампа решит разгребать этот завал, то она тоже будет это делать постепенно, не сразу, потому что сразу это сделать невозможно. Но то, что администрация Трампа вряд ли будет вводить новые санкции, надежда на это есть", — сказал эксперт.

Гарбузов подчеркнул, что после выборов многие считают, что Обама "хромая утка", на него смотрят, как на уходящего президента, но его полномочия истекают только 20 января, и за это время администрация "может сделать все, что угодно — она выполняет свои обязанности, она полноправная, этим администрация и пользуется".

Надежды Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в городе Херши (штат Пенсильвания) в рамках тура the USA Thank You Tour
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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Надувная кукла Обамы вышла из строя: Трампу не нужно наследие демократов
Эксперт считает, что демократы и сам Барак Обама надеются вновь оказаться у власти после ухода Трампа.

"Дело в том, что Обама смотрит в будущее, смотрит на то, что предстоит серьезная борьба между демократами и республиканцами в конгрессе после того, как Трамп станет президентом. Они рассчитывают на то, что Трамп, по крайней мере, будет президентом одного срока, если не будет организована процедура импичмента, а для этого есть предпосылки", — добавил эксперт.

По его словам, Барак Обама и демократы смотрят вперед в будущее, они надеются на то, что придут к власти снова, что Трамп — это временное, чужеродное явления для США и "что делать ставку на него неправильно, поэтому они так себя и ведут".

Русский фактор

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МИД России: введением новых санкций администрация Обамы вредит своей стране
Гарбузов считает, что демократы после победы Дональда Трампа серьезно деморализованы и ищут причины своего поражения, при этом "они считают весомым доводом русский фактор и будут раскручивать его дальше, не исключено, что этот довод будет всегда фигурировать".

"Я не исключаю, что какие-то русские хакеры и действовали, они по всему миру действуют, но по чьему заданию они действовали? Вот американцы уверены, что по заданию российского президента. И потом необходимо понимать, что это все используется в политических играх, в политических целях. Это такой козырь в это кампании, потому что демократы серьезно деморализованы, потому что они не могут понять, как так случилось, что Трамп победил, поэтому они ищут причины, объяснения", — сказал эксперт.

Вячеслав Никонов. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Никонов: Белый дом стремится осложнить отношения с РФ до инаугурации Трампа
Он также добавил, что "если Трамп возьмется еще решать проблему с нормализацией российско-американских отношений, то этот довод не уйдет и в будущем году".

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс, в свою очередь, потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AFP 2016/ Nicholas Kamm
Российский сенатор: Обама перед уходом хочет "громко хлопнуть дверью"
Трамп в интервью на телеканале Fox News назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными". Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".

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