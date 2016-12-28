Греф о 2018 годе: очевидно, изменения будут, нужны интенсивные реформы

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф ждет от 2018 года изменений, нужны интенсивные реформы, как минимум в экономической области, сказал он в интервью газете "Ведомости".

"Это электоральный год, будут новый президент, новое правительство. Будет принята программа мер, позволяющая выйти на траекторию устойчивого высокого роста. И будут изменения… Не знаю планов президента, но очевидно, что изменения будут. Мы все их ждем. Они нужны как минимум в экономической области, нужны интенсивные реформы", — сказал Греф.

Кроме того, Греф вспомнил о послании президента РФ Федеральному собранию, которое, по его словам было комплексным.

"Было сказано очень много важных вещей. Оно было комплексным, президент впервые отчетливо сказал про ценности. А именно ценности лежат в основе любых изменений. Он сказал про диверсификацию, про необходимость изменения государства, повышения его эффективности, про новую экономику, про распространение цифровых технологий на все сферы жизни и деятельности", — добавил Греф.