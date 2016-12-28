Греф: минэкономразвития России должно стать офисом управления реформами

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Минэкономразвития России должно стать офисом управления реформами, многое будет зависеть от того, с какой скоростью новый министр Максим Орешкин сумеет сформулировать задачи и цели перед собой, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете "Ведомости".

"Во всех государствах, где в последние 20 лет проводились реформы госуправления, создавалась отдельная группа, которая получила название delivery unit. Она ведет постоянную работу по созданию нормативной базы, обучению людей, структурным, функциональным изменениям и проведению самих реформ. Последний пример – Саудовская Аравия… Когда мы работали в Минэкономразвития, оно и выполняло функцию delivery unit, мы занимались всеми реформами, были офисом их управления. Сейчас эта функция правительству крайне нужна. Органично, если она будет у Минэкономразвития", — сказал Греф.

Кроме того, отметил Греф, новый глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин производит благоприятное впечатление, но у него нет большого управленческого опыта и мало времени на серьезные изменения в оставшийся год перед сменой правительства.

"Все будет зависеть от того, с какой скоростью он сумеет сформулировать задачи и цели перед собой: что он может и хочет сделать. И если он попросит помощи, думаю, что все, кто когда-то работал в министерстве, постараются помочь и советом, и делом. Это очень важное министерство, и очень важно его реанимировать. Я очень надеюсь, что он будет успешен в этом", — добавил Греф.