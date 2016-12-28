Греф: оборонные предприятия погасят кредиты в Сбербанке на 300 млрд рублей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Оборонные предприятия погасят кредиты перед Сбербанком на 300 миллиардов рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете "Ведомости".

"Нам эти заемщики погасят больше 300 миллиардов рублей. Будет заметное снижение активов в сегменте ОПК, потребуется какое-то время для размещения денежных средств в следующем году", — заявил Греф.

Кроме того, глава Сбербанка отметил, что погашение кредитов клиентами ОПК в первом квартале — явление регулярное, а дополнительное погашение кредитов в декабре этого года ранее не было запланировано банком.

"С учетом данного погашения на следующий год планируем обеспечить рост портфеля более чем на 5%… Это решение, на наш взгляд, облегчит нагрузку на бюджет будущих периодов и снизит долг у оборонных предприятий", — добавил глава Сбербанка.