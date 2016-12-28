Российские эксперты приступят к инспекции аэропорта в Каире

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. Российские эксперты в среду приступят к инспекции второго терминала Каирского международного аэропорта, куда, как ожидается, после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром будет выполнять полеты "Аэрофлот".

Как сообщают египетские СМИ, во вторник вечером российская делегация из пяти человек прибыла в Каир рейсом авиакомпании Egyptair из Афин.

Египетская сторона утверждает, что за три месяца, прошедшие с даты последней инспекции из РФ, были устранены все замечания к мерам безопасности в каирской воздушной гавани. В частности, как пишут местные СМИ, была установлена система пропуска с использованием биометрических данных. Таким образом, сотрудники аэропорта будут иметь доступ только в те зоны, где они должны находиться для выполнения своих должностных обязанностей.

Кроме того, были установлены дополнительные камеры наблюдения. Также увеличены объёмы жестких дисков, на которых хранятся данные с камер, что позволит просматривать видео за целый месяц.

По завершении инспекции 30 декабря российские специалисты подготовят доклад, на основании которого, как ожидается, руководство РФ будет принимать решение о восстановлении авиасообщения.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено более года назад после катастрофы российского самолета с туристами на борту, который совершал рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Одной из главных версий крушения авиалайнера считается теракт на борту. Не исключено, что взрывное устройство могло попасть на борт в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Из-за отсутствия российских туристов, которые составляли треть от всего турпотока в "страну пирамид", Египет понёс огромные финансовые потери.

Египетские официальные лица и представители турсектора неоднократно заявляли о готовности к возобновлению турпотока из России. Как ожидается, сначала возобновятся полёты в столичный аэропорт, а уже потом в курортные Шарм-эш-Шейх и Хургаду.