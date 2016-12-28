Медведев проведет совещание о сбалансированности местных бюджетов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду совещание, на котором будут обсуждаться меры обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017-2019 годах, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Двадцать восьмого декабря Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят меры по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017–2019 годах", — говорится в сообщении.

В июле Медведев называл приоритетом правительства РФ сбалансированный бюджет на 2017-2019 годы. Вместе с тем он подчеркивал, что стабильность нужна не ради самой стабильности, а для того, чтобы выйти на новые горизонты развития страны.

Глава правительства обращал внимание, что власти страны вернулись к трехлетнему бюджетному циклу, что позволяет на трехлетнюю перспективу планировать развитие государства.