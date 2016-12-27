Власти: контракт по "Зенит-Арене" не уменьшит финансирование соцобъектов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Контракт на выполнение дополнительных работ в рамках сооружения стадиона "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова не потребует перераспределения бюджетных средств в ущерб финансированию социальных объектов, сообщает комитет по строительству Петербурга.

Как сообщалось ранее, 20 декабря городское строительное ведомство и компания "Метрострой" заключили дополнительный контракт стоимостью около 952 миллионов рублей, связанный с сооружением новой спортивной арены. Срок его исполнения — 31 марта 2017 года.

"Сроки выполнения работ по контракту обусловлены сроками поставки отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют от 2 до 3 месяцев… Вышеуказанные денежные средства были предусмотрены комитету по строительству при подготовке в 2016 году летних поправок к бюджету Санкт-Петербурга и утверждены комитетом финансов. Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется", — говорится в сообщении.

Как уточняет комитет по строительству Петербурга, необходимость заключения этого контракта обусловлена потребностью в интеграции вновь приобретаемого и монтируемого оборудования в единый комплекс с уже существующей на стадионе системой безопасности и системами жизнеобеспечения.

Во вторник аппарат вице-губернатора города Игоря Албина сообщил, что комитет по строительству Санкт-Петербурга проводит приемку работ по сооружению стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года, дополнительные работы будут завершены в первой половине 2017 года. В настоящее время общестроительные работы завершены, специалистами Ростехнадзора осуществляется итоговая проверка для выдачи заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.

Планируется, что питерский "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом" в рамках чемпионата России по футболу 23 апреля, после этого пройдут еще ряд тестовых встреч в преддверии летнего Кубка конфедераций.