Правительство утвердило концепцию МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" между китайскими провинциями Хайлунцзян и Цзилинь и портами Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

По информации Минвостокразвития, концепция обсуждалась на различных экспертных площадках, в том числе на Восточном экономическом форуме. "Концепция выражает взгляд правительства России на принципиальные, основополагающие вопросы развития этих транспортных коридоров. Важно, что такой основополагающий, ориентирующий документ утвержден до конца этого года. Подчеркну, что это ни какая-то константа. Мы исходим из того, что проект будет динамично развиваться", – цитирует пресс-служба главу Минвостокразвития Александра Галушку.

В министерство поступило официальное обращение Государственного комитета по реформе и развитию Китая с выражением готовности реализовывать этот проект совместно с российской стороной и прорабатывать все необходимые документы. "Мы приветствуем такие намерения китайских партнеров и готовы к самому плотному, если надо и ежедневному взаимодействию на государственном и частном уровнях", – приводит слова Галушки пресс-служба.

По мнению министра, следующим шагом по созданию международных транспортных коридоров должно стать подписание межправительственного соглашения. "Мы готовимся к стадии подписания официальных документов, практическому обсуждению форм и методов его претворения на практике. После этого начнется формирование российско-китайской управляющей компании, которая могла бы одновременно и на китайской, и на российской стороне решать практические вопросы реализации проекта", – сказал Галушка.

Планируется, что основной грузопоток по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы оценивается порядка 45 миллионов тонн в год. Привлечение данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и другую инфраструктуру.