Рубль вечером прибавлял к доллару и евро на дорогой нефти

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля вечером во вторник повышался к доллару и к евро на дорожающей нефти.

Евро обновил минимум с июля 2015 года в районе 63,28 рубля, доллар приближается к минимуму года ниже 60,5 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.26 мск снижался на 0,33 рубля — до 60,66 рубля, курс евро — на 0,38 рубля — до 63,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль еще дороже

Курс рубля против доллара и евро во вторник продолжил укрепляться. Возобновившиеся после рождественских каникул торги нефтью порадовали рублевых быков. Сорта Brent закрепляется выше психологически значимого уровня 55 долларов за баррель.

Участники торгов отыгрывают оптимистические настроения инвесторов относительно грядущего сокращения добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Остается менее недели до вступления в силу первой за 15 лет подобной сделки.

Пик декабрьского налогового периода также поддерживает спрос на рублевую ликвидность. С другой стороны, валютная ликвидность также поддерживается на высоком уровне. ЦБ РФ накануне предложил через месячный аукцион валютного РЕПО 5 миллиардов долларов, которые были полностью выбраны банками. Сегодня регулятор предложил 3 миллиарда на две недели, банки взяли 2,6 миллиарда долларов.

На этом фоне доллар и евро вечером теряли 0,5-0,6% против рубля. Рублевая цена нефти при этом поднялась к отметке 3,4 тысячи рублей.

Прогнозы и рекомендации

Динамика нефтяных котировок будет определяться соответствием реальных объемов добычи с ожидаемыми, считает Анастасия Соснова из банка "Российский капитал".

"Большинство инвесторов пока еще верит в то, что квоты будут соблюдены. Курс доллара США между тем попытался продвинуться к уровню 60,6 рубля, но его спуск под отметку в 60 рублей до Нового года продолжает выглядеть маловероятным", — оценила она.

В 2017 году нефть будет торговаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель при условии соблюдения договоренностей о сокращении добычи, достигнутых в конце 2016 года, рассуждает Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал".

"На этом фоне курс рубля, вероятно, будет относительно стабильным. Поскольку риски девальвации рубля в 2017 году довольно невысокие, мы рекомендуем сместить фокус в пользу рублевых активов", — добавил он.