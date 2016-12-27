США
28.1228 декабря17:09МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Суд в ЕС попросил Еврокомиссию предоставить допданные по "Газпрому" и Opal

21:5527.12.2016
(обновлено: 21:57 27.12.2016)
4382739
Стенд с логотипом компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Суд ЕС попросил Еврокомиссию (ЕК) и польскую компанию PGNiG предоставить дополнительные данные по влиянию расширения доступа "Газпрома" к Opal для принятия решения по данному делу, говорится в релизе PGNiG.

Макет газопровода Opal
© РИА Новости. Штеффен Шварц
Варшава в Оpal'е. Европа получит российский газ – но уже без Польши
"Суд ЕС решил, что аргументы, выдвинутые PGNiG, признаны действительными, и приостановил исполнение решения Европейской комиссии. Комиссия была обязана представить подробные разъяснения относительно предлагаемой процедуры распределения пропускной способности на газопроводе Opal. Суд также попросил PGNiG представить углубленный анализ влияния решения ЕК на безопасность и конкурентоспособность поставок газа в Польшу", — отмечается в сообщении.

Ранее во вторник глава PGNiG Петр Вожняк сообщил, что Суд ЕС приостановил решение ЕК по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal. Решение было принято после получения жалобы от правительства Польши, согласно которой решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа. Польская PGNiG также подала жалобу, отметив, что решение ЕК окажет негативное воздействие на безопасность, стабильность и конкурентоспособность поставок газа в Польшу.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2016/ Sergei Supinsky
"Нафтогаз" может обжаловать решение ЕК о доступе "Газпрома" к Opal
В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба загружена не полностью.

Еврокомиссия в октябре одобрила расширенный доступ "Газпрома" к Opal. Соглашение, которое было рассмотрено ЕК, касалось только 80% транзитных мощностей Opal в 32 миллиарда кубометров — 25,6 миллиарда кубометров. "Газпром" уже имеет доступ к 50% распределяемых мощностей газопровода, которые составляют 12,8 миллиарда кубометров газа. ЕК в октябре решила вопрос о распределении еще 12,8 миллиарда кубометров газа в газопроводе Opal.

После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей.

Комментировать
+
Экономика
Обсуждение
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.