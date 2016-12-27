Суд в ЕС попросил Еврокомиссию предоставить допданные по "Газпрому" и Opal

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Суд ЕС попросил Еврокомиссию (ЕК) и польскую компанию PGNiG предоставить дополнительные данные по влиянию расширения доступа "Газпрома" к Opal для принятия решения по данному делу, говорится в релизе PGNiG.
Ранее во вторник глава PGNiG Петр Вожняк сообщил, что Суд ЕС приостановил решение ЕК по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal. Решение было принято после получения жалобы от правительства Польши, согласно которой решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа. Польская PGNiG также подала жалобу, отметив, что решение ЕК окажет негативное воздействие на безопасность, стабильность и конкурентоспособность поставок газа в Польшу.
Еврокомиссия в октябре одобрила расширенный доступ "Газпрома" к Opal. Соглашение, которое было рассмотрено ЕК, касалось только 80% транзитных мощностей Opal в 32 миллиарда кубометров — 25,6 миллиарда кубометров. "Газпром" уже имеет доступ к 50% распределяемых мощностей газопровода, которые составляют 12,8 миллиарда кубометров газа. ЕК в октябре решила вопрос о распределении еще 12,8 миллиарда кубометров газа в газопроводе Opal.
После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей.