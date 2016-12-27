Суд в ЕС попросил Еврокомиссию предоставить допданные по "Газпрому" и Opal

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Суд ЕС попросил Еврокомиссию (ЕК) и польскую компанию PGNiG предоставить дополнительные данные по влиянию расширения доступа "Газпрома" к Opal для принятия решения по данному делу, говорится в релизе PGNiG.

"Суд ЕС решил, что аргументы, выдвинутые PGNiG, признаны действительными, и приостановил исполнение решения Европейской комиссии. Комиссия была обязана представить подробные разъяснения относительно предлагаемой процедуры распределения пропускной способности на газопроводе Opal. Суд также попросил PGNiG представить углубленный анализ влияния решения ЕК на безопасность и конкурентоспособность поставок газа в Польшу", — отмечается в сообщении.

Ранее во вторник глава PGNiG Петр Вожняк сообщил, что Суд ЕС приостановил решение ЕК по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal. Решение было принято после получения жалобы от правительства Польши, согласно которой решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа. Польская PGNiG также подала жалобу, отметив, что решение ЕК окажет негативное воздействие на безопасность, стабильность и конкурентоспособность поставок газа в Польшу.

В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба загружена не полностью.

Еврокомиссия в октябре одобрила расширенный доступ "Газпрома" к Opal. Соглашение, которое было рассмотрено ЕК, касалось только 80% транзитных мощностей Opal в 32 миллиарда кубометров — 25,6 миллиарда кубометров. "Газпром" уже имеет доступ к 50% распределяемых мощностей газопровода, которые составляют 12,8 миллиарда кубометров газа. ЕК в октябре решила вопрос о распределении еще 12,8 миллиарда кубометров газа в газопроводе Opal.

После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей.