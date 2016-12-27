ГСС завершили осмотр парка SSJ100 после выявления дефекта в стабилизаторе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) совместно с эксплуатантами завершили осмотр парка Sukhoi Superjet 100, успешно прошедшие проверку воздушные суда уже возобновили полеты сразу после осмотра, сообщили в ГСС.

"Сегодня завершился осмотр парка Sukhoi Superjet 100, проводимый ГСС совместно с авиакомпаниями, эксплуатирующими самолет данного типа. Осмотр прошли все воздушные суда, находящихся в эксплуатации. Причиной осмотра стал выявленный ранее дефект в креплении пояса стабилизатора одного из воздушных судов", — говорится в сообщении компании во вторник.

Согласно результатам осмотра, дефект не носит системный характер и может быть устранен в течение нескольких дней, отмечается в сообщении. "Экспертиза подтвердила, что дефект не относится к критическим: узел имеет многоуровневую систему резервирования и обладает запасом прочности, более чем в два раза превышающим эксплуатационные нагрузки", — информирует компания.

Вместе с тем, ГСС разработал план оперативных мер по восстановлению летной годности и уже приступил к его реализации. Замена узлов на воздушных судах с выявленным дефектом будет проведена до конца января, подчеркивается в сообщении.

Работы будут проводиться техническими специалистами ГСС. В рамках дальнейших работ ГСС проведет мероприятия по модернизации узла, что позволит избежать появления аналогичного дефекта.

Sukhoi Superjet 100 создан и испытан в соответствии с международными и российскими нормами летной годности, что подтверждается сертификатом типа АР МАК (Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета) и EASA (Европейское агентство авиационной безопасности), отметила компания.