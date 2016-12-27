"Газпром" представил ЕК предложения по урегулированию антимонопольного дела

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром" представил Еврокомиссии (ЕК) предложения по урегулированию антимонопольного расследования, говорится в сообщении компании.

‎"Сегодня "Газпром" представило Европейской комиссии предложения по урегулированию в рамках продолжающегося антимонопольного расследования деятельности "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе", — говорится в сообщении.

‎"Представленные "Газпромом" предложения — результат серьезной проработки, и демонстрируют нашу готовность учитывать в установленном порядке замечания европейской стороны по вопросам газового рынка там, где это обосновано и возможно", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления компании Александра Медведева.

"Мы надеемся, что Еврокомиссия — а в конечном итоге и рынок — положительно отреагируют на наши предложения, которые должны позволить достичь прогресса в рамках этого дела и добиться его завершения в ближайшем будущем", — заключил Медведев. В сообщении также отмечается, что следующим этапом процедуры, после изучения ЕК позиции "Газпрома", должно быть тестирование их рынком.

ЕК в августе 2012 года инициировала расследование возможного нарушения "Газпромом" антимонопольного законодательства Евросоюза. В апреле 2015 года Еврокомиссия приняла заявление о возражениях (Statement of Objections) в рамках этого расследования. ЕК выдвинула официальные обвинения компании в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

Ранее в декабре еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер говорила, что ЕК вряд ли завершит свое расследование до истечения 2016 года, уточнив, что комиссия проводит его по двум направлениям – с возможностью договорится с "Газпромом" о мерах урегулирования и без такой возможности.