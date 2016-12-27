ЦСР Кудрина запустил сайт для обсуждения будущего развития России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Центр стратегических разработок (ЦСР) запустил специальный сайт для обсуждения развития РФ до 2035 года, сообщил председатель совета центра, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Новый проект ЦСР. Приглашаем к разговору о будущем страны https://t.co/a4MZqNloZe — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 27, 2016

"Новый проект ЦСР. Приглашаем к разговору о будущем страны http://www.russia2035.ru", — отметил Кудрин в микроблоге.

На сайте проекта предлагается обсуждать и решать проблемы, связанные с будущим России. "Здесь мы будем обсуждать имеющиеся проблемы, вместе искать их решение и планировать то будущее страны, в котором именно мы хотели бы жить", — говорится на главной странице сайта.