Рынок российских акций вырос на позитиве от нефти и зарубежных площадок

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ вырос по основным индексам на позитиве от зарубежных площадок и нефти по марке Brent, мартовский фьючерс которой поднялся выше 56,5 доллара за баррель.

Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,53% — до 2289,43 пункта, индекс РТС — на 0,99% — до 1135,79 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск снижался на 34 копейки — до 60,65 рубля, курс евро – на 33 копейки – 63,44 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,31% — до 56,63 доллара за баррель.

"Во второй половине торгов российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику. Этому способствовал дальнейший рост рынка энергоносителей. Также "быков" поддержала ситуация на европейских и американских площадках", — отмечает Богдан Зварич из "Финама".

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста – акции ФСК ЕЭС (3,9%), ТГК-1 (2,79%), "Русгидро" (2,67%), "Роснефти" (2,41%), обыкновенные акции "Россетей" (2,39%), а также акции ВТБ (2,08%), "Новатэка" (2,07%), "Соллерса" (1,84%) и акции Polymetal (1,76%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 3,86%, префы – на 1,39%), "Норникеля" (-3%), "Мегафона" (-1,36%), "Распадской" (-1,2%), акции ИСКЧ (-1,1%), а также акции "Аптечной сети 36 и 6" (-1,07%) и акции "Камаза" (-1,03%).

Хуже рынка выглядели акции "Норникеля", которые днем теряли свыше 3% на фоне отсечки дивидендов и сообщениях о том, что компания одобрила заключение с госкорпорацией "Ростех" договора купли-продажи медесодержащего сырья на сумму 67,5 миллиарда рублей, комментирует аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"Норникель" планирует переработать указанное сырье на собственных производственных мощностях и реализовать в виде готовой продукции через свою сбытовую сеть в течение нескольких лет. Объемы готовой продукции, которые компания планирует получить при переработке данного сырья, включены в ранее опубликованные производственные прогнозы на 2017-2018 годы.

Прогнозы и рекомендации

С технической точки зрения картина на графике индекса ММВБ продолжает оставаться "бычьей", несмотря на наметившуюся консолидацию, отмечает Зварич из "Финама". Вполне возможно, что благодаря внешнему фону до конца года он сможет переписать свои исторические максимумы, полагает он.

Индекс ММВБ во вторник вернулся к росту, впрочем, уже без особенных объемов, констатирует Анна Бодрова из "Альпари". Рублевый индикатор остается зажатым в диапазоне 2170-2200 пунктов, и по всей вероятности торги среды пройдут в тех же рамках, полагает она.

"К концу последней рабочей недели участники рынка все активнее будут закрывать позиции и фиксировать прибыль. К вечеру 29 декабря волатильность в основных активах замедлится почти до нуля, а в пятницу на площадках останутся лишь самые любопытные", — комментирует аналитик.

По мнению Ирины Роговой из Forex Club, ММВБ, скорее всего, пока останется в пределах диапазона, ограниченного уровнями 2150-2200 пунктов, если только не произойдет каких-либо неожиданных событий, способных вызвать, например, резкий обвал нефти.