Нефть дорожает на ожиданиях сокращения добычи

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут во вторник на фоне оптимистичного настроения инвесторов относительно реализации соглашения по сокращению добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.15 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,16% — до 56,55 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,26% — до 53,69 доллара за баррель.

Нефть торгуется в плюсе, поскольку рынок занял выжидательную позицию перед вступлением в силу первой за 15 лет сделки по сокращению добычи нефти между ОПЕК и странами вне картеля. Было решено сократить добычу ОПЕК на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

Не входящие в картель страны согласовали сокращение добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с 1 января 2017 года. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

"С января мы начнем получать более полное представление об уровне добычи ОПЕК. Этому будет уделяться все больше и больше внимания", — прокомментировал агентству Рейтер директор консалтинговой компании Petromatrix GmbH Оливье Якоб (Olivier Jakob).

Он также не исключил, что на фоне данного соглашения "черное золото" подорожает. "Подняться до уровня выше 60 долларов за баррель будет сложно. Сейчас мы скорее близки к максимальной отметке, чем к минимальной в данном диапазоне", — добавил Якоб.