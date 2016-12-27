Рынок российских акций растет на благоприятном внешнем фоне

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ растет на вечерних торгах по основным индексам на благоприятном внешнем фоне, связанном с умеренным ростом европейских площадок и цены на нефть.

Индекс ММВБ к 16.54 мск рос на 0,27% — до 2183,79 пункта, индекс РТС — на 0,79% — до 1133,49 пункта, следует из данных Московской

биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 31 копейку — до 60,68 рубля, курс евро – на 42 копейки – до 63,35 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,39% — до 56,12 доллара за баррель.

В последнюю торговую неделю значительно снизились объемы торгов, но волатильность сохраняется – рынок движется в диапазоне 2175-2185 пунктов по индексу ММВБ, отмечает Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал". За последние пару месяцев российский индекс широкого рынка прибавил более 10%, добавляет он.

Дивидендные истории

Наиболее заметным движением среди "голубых фишек" стал дивидендный разрыв в бумагах ГМК "Норильский Никель", отмечает Виталий Манжос из банка "Образование".

К текущему моменту акции снижаются на 3,14% — до 9,882 тысячи рублей.

Промежуточные дивиденды по этим акциям за девять месяцев 2016 года составят 444,25 рубля, что составляет порядка 4,4% от цены их вчерашнего закрытия (10,202 тысячи рублей), — добавляет аналитик.

Аналитики компании "Сбербанк КИБ" Игорь Васильев, Юлия Гордеева, Иван Беляев отмечают, что судя по хорошим операционным показателям "Аэрофлота" за октябрь и ноябрь, авиакомпания как минимум должна избежать чистого убытка. Впрочем, однократные неоперационные статьи с трудом поддаются прогнозированию.

Если исходить из допущения, что чистая прибыль компании за четвертый квартал 2016 года будет нулевой (ранее такой прогноз выглядел оптимистичным, но после публикации очередных сильных операционных результатов не исключено получение прибыли по итогам квартала), то дивидендная доходность за весь год составит около 12,5%", — полагают они.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста – акции ФСК "ЕЭС" (2,65%), "Русгидро" (2,36%), обыкновенные акции "Россетей" (2,19%), акции ВТБ (1,75%), Polymetal (1,67%), а также "Татнефти" (1,63%), "Дикси" (1,53%), "Новатэка" (1,36%), префы "Транснефти" (1,32%) и акции ТГК-1 (1,28%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 2,19%, префы – на 0,94%), акции "Акрона" (-1,26%), ИСКЧ (-1,1%), ПИКа (-1,01%).

Прогнозы и рекомендации

Иностранные инвесторы поменяли свое отношение к российскому рынку за последние два месяца, в итоге отечественные активы сейчас торгуются с мультипликатором P/E – 10, что примерно соответствует состоянию рынка в 2007 году, подсчитал Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал".

На его взгляд, в следующем году иностранцы продолжат скупать российские акции и облигации, особенно, если сбудутся надежды на отмену санкций. Однако потенциал у российского рынка после бурного роста в конце 2016 года остается небольшой при сохранении текущей ситуации с ценами на нефть и других экономических и политических факторов, считает эксперт.