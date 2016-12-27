США
27.1227 декабря17:49МСК
USD60.86-0.05
EUR63.57-0.16
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Рынок российских акций растет на благоприятном внешнем фоне

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в декабре 2016 (71)
17:3227.12.2016
0110
В офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ растет на вечерних торгах по основным индексам на благоприятном внешнем фоне, связанном с умеренным ростом европейских площадок и цены на нефть.

Индекс ММВБ к 16.54 мск рос на 0,27% — до 2183,79 пункта, индекс РТС — на 0,79% — до 1133,49 пункта, следует из данных Московской

Рубль. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Рубль подрастает к доллару и евро днем на нефти по $55
биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 31 копейку — до 60,68 рубля, курс евро – на 42 копейки – до 63,35 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,39% — до 56,12 доллара за баррель.

В последнюю торговую неделю значительно снизились объемы торгов, но волатильность сохраняется – рынок движется в диапазоне 2175-2185 пунктов по индексу ММВБ, отмечает Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал". За последние пару месяцев российский индекс широкого рынка прибавил более 10%, добавляет он.

Дивидендные истории

Наиболее заметным движением среди "голубых фишек" стал дивидендный разрыв в бумагах ГМК "Норильский Никель", отмечает Виталий Манжос из банка "Образование".

К текущему моменту акции снижаются на 3,14% — до 9,882 тысячи рублей.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Hasan Jamali
Нефть дорожает на оптимизме инвесторов по сокращению добычи
Промежуточные дивиденды по этим акциям за девять месяцев 2016 года составят 444,25 рубля, что составляет порядка 4,4% от цены их вчерашнего закрытия (10,202 тысячи рублей), — добавляет аналитик.

Аналитики компании "Сбербанк КИБ" Игорь Васильев, Юлия Гордеева, Иван Беляев отмечают, что  судя по хорошим операционным показателям "Аэрофлота" за октябрь и ноябрь, авиакомпания как минимум должна избежать чистого убытка. Впрочем, однократные неоперационные статьи с трудом поддаются прогнозированию.

Если исходить из допущения, что чистая прибыль компании за четвертый квартал 2016 года будет нулевой (ранее такой прогноз выглядел оптимистичным, но после публикации очередных сильных операционных результатов не исключено получение прибыли по итогам квартала), то дивидендная доходность за весь год составит около 12,5%", — полагают они.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста – акции ФСК "ЕЭС" (2,65%), "Русгидро" (2,36%), обыкновенные акции "Россетей" (2,19%), акции ВТБ (1,75%), Polymetal (1,67%), а также "Татнефти" (1,63%), "Дикси" (1,53%), "Новатэка" (1,36%), префы "Транснефти" (1,32%) и акции ТГК-1 (1,28%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 2,19%, префы – на 0,94%), акции "Акрона" (-1,26%), ИСКЧ (-1,1%), ПИКа (-1,01%).

Прогнозы и рекомендации

Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Средневзвешенный курс доллара снизился до 60,86 рубля
Иностранные инвесторы поменяли свое отношение к российскому рынку за последние два месяца, в итоге отечественные активы сейчас торгуются с мультипликатором P/E – 10, что примерно соответствует состоянию рынка в 2007 году, подсчитал Владимир Веденеев из УК "Райффайзен Капитал".

На его взгляд, в следующем году иностранцы продолжат скупать российские акции и облигации, особенно, если сбудутся надежды на отмену санкций. Однако потенциал у российского рынка после бурного роста в конце 2016 года остается небольшой при сохранении текущей ситуации с ценами на нефть и других экономических и политических факторов, считает эксперт.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.