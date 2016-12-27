Торговый оборот Абхазии в 2016 году вырос на 14,6%

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что за 2016 год внешнеторговый оборот составил более 23,5 миллиарда рублей, что почти на 3 миллиарда рублей (14,6%) больше показателя 2015 года, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Внешнеторговый оборот Абхазии за январь-декабрь 2016 года составил более 23,5 миллиарда рублей, что практически на три миллиарда больше, чем за аналогичный период 2015 года", — говорится в сообщении.

Хаджимба также отметил, что финансовые вливания из России в 2016 году составили порядка 5,265 миллиарда рублей, а доходы республиканского бюджета без учета поступлений средств из РФ приблизились к пяти миллиардам рублей.

Отмечая факторы развития экономики, Хаджимба заявил, что курортный сезон 2016 года прошел успешно. По данным главы республики, в уходящем году Абхазию посетило около 1,5 миллиона туристов. Кроме того, были реконструированы четыре из семи корпусов объединения курортов Пицунда, ведутся ремонтные работы в Новоафонской пещере и благоустраивается Рицинский заповедник.