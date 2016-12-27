В "Уралвагозаводе" назвали возможную причину передачи акций "Ростеху"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ) связывает решение о передаче своих активов госкорпорации "Ростех" с созданием крупного бронетанкового холдинга, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Правительству поручено в течение 18 месяцев осуществить мероприятия, предусмотренные указом.

"Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга", — сказал Жарич.

Со своей стороны вице-премьер Дмитрий Рогозин ранее подтвердил в Twitter планы по созданию "единого бронетанкового холдинга". По его словам, "Ростех" "поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства".

"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.

Госкорпорация "Ростех" включает порядка 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации "Ростеха" расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.