"Ростех" поможет "Уралвагонзаводу" в кризис, заявил Рогозин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что "Ростех" поможет "Уралвагонзаводу" в кризисный период.

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Ростех".

"Ростех" поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый "бронетанковый холдинг", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

"Ростех" поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый "бронетанковый холдинг" https://t.co/rhYlIQPGwv — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 декабря 2016 г.

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