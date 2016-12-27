"Ростех" поможет "Уралвагонзаводу" в кризис, заявил Рогозин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что "Ростех" поможет "Уралвагонзаводу" в кризисный период.
"Ростех" поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый "бронетанковый холдинг", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.
"Ростех" поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый "бронетанковый холдинг" https://t.co/rhYlIQPGwv— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 декабря 2016 г.