Минфин заинтересован в увеличении объемов приватизации

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ заинтересован в увеличении объемов приватизации в 2017 году, но решений по программе пока нет, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Глава Росимущества Дмитрий Пристансков в начале декабря говорил, что проект прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы внесен в Белый дом. По ряду позиций есть разногласия, но они не носят принципиального характера, планировалось провести дополнительное совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова.
По словам Пристанскова, правительство согласовало продажу трех крупных активов на 2017 год — 10,9% ВТБ, 25% минус одна акция "Совкомфлота" и НМТП.