Минфин заинтересован в увеличении объемов приватизации

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ заинтересован в увеличении объемов приватизации в 2017 году, но решений по программе пока нет, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"У нас 138 миллиардов рублей — это ВТБ и "Совкофлот". Правительство рассматривает вопросы, мы заинтересованы в ускоренной приватизации, в больших объемах, естественно. Пока правительство не определилось, рассматривается вопрос. Мы заинтересованы в увеличении приватизации", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, одобрен ли в правительстве план приватизации на 2017 год.

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков в начале декабря говорил, что проект прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы внесен в Белый дом. По ряду позиций есть разногласия, но они не носят принципиального характера, планировалось провести дополнительное совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

По словам Пристанскова, правительство согласовало продажу трех крупных активов на 2017 год — 10,9% ВТБ, 25% минус одна акция "Совкомфлота" и НМТП.