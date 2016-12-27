СМИ: Суд приостановил решение Еврокомиссии по доступу "Газпрома" к Opal

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Европейский суд приостановил решение Еврокомиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, пишет агентство Блумберг со ссылкой на главу польской компании PGNiG Петра Вожняка.

Жалобу в Европейский суд ранее подало правительство Польши. По мнению Варшавы, решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа.

Вожняк отметил, что решение было принято 23 декабря и будет опубликовано на этой неделе. По его словам, на практике это означает, что "Газпром" не сможет наращивать загрузку газопровода Opal в Германии.

В Opal поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба загружена не полностью.

Еврокомиссия в октябре одобрила расширенный доступ "Газпрома" к Opal. Соглашение, которое рассматривала ЕК, касалось 80% транзитных мощностей Opal в 32 миллиарда кубометров — 25,6 миллиарда кубометров. "Газпром" уже имеет доступ к 50% распределяемых мощностей газопровода — 12,8 миллиарда кубометров. ЕК в октябре решила вопрос о распределении еще 12,8 миллиарда кубометров газа.

После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, подчеркнув, что решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей. Трейдинговая дочерняя компания PGNIG подала иск в Европейский суд, а "Нафтогаз Украины" заявил, что рассматривает три варианта обжалования решения ЕК.

В России действия Польши вызвали недоумение. По словам российского постпреда при ЕС Владимира Чижова, политизированность этого шага очевидна "каждому непредвзятому наблюдателю".