СМИ: Суд приостановил решение Еврокомиссии по доступу "Газпрома" к Opal

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Европейский суд приостановил решение Еврокомиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, пишет агентство Блумберг со ссылкой на главу польской компании PGNiG Петра Вожняка.
Вожняк отметил, что решение было принято 23 декабря и будет опубликовано на этой неделе. По его словам, на практике это означает, что "Газпром" не сможет наращивать загрузку газопровода Opal в Германии.
В Opal поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба загружена не полностью.
Еврокомиссия в октябре одобрила расширенный доступ "Газпрома" к Opal. Соглашение, которое рассматривала ЕК, касалось 80% транзитных мощностей Opal в 32 миллиарда кубометров — 25,6 миллиарда кубометров. "Газпром" уже имеет доступ к 50% распределяемых мощностей газопровода — 12,8 миллиарда кубометров. ЕК в октябре решила вопрос о распределении еще 12,8 миллиарда кубометров газа.
В России действия Польши вызвали недоумение. По словам российского постпреда при ЕС Владимира Чижова, политизированность этого шага очевидна "каждому непредвзятому наблюдателю".