"Нафтогаз" планирует начать закупку газа на деньги ВБ в начале 2017 года

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает в январе-феврале приступить к закупке газа на кредитные средства, выделенные по линии Всемирного банка, сообщил финансовый директор "Нафтогаза" Сергей Коновец в интервью "РБК-Украина".

"Все кредитные договоры находятся в стадии окончательного согласования, и до конца года планируется подписание. В январе-феврале 2017 мы планируем начать закупку газа, используя этот кредит", — сказал Коновец.

Он пояснил, что устав Всемирного банка не предусматривает возможности прямого кредитования юридических лиц. но он может предоставлять гарантии другим финансовым институтам.

"Соответственно, единственная возможность, при которой НАК может получить финансирование от Всемирного банка — это предоставление гарантий на какой-нибудь другой коммерческий банк. В данном случае, речь идет о консорциуме двух коммерческих банков — Citibank и Deutsche Bank. А Всемирный банк при этом получает от правительства Украины суверенную гарантию", — пояснил Коновец.

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