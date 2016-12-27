"Газпром нефть" летом остановит добычу на Приразломной на три месяца

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром нефть" летом остановит добычу на нефтяной платформе Приразломная на три месяца для технического перевооружения, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Добыча (на Приразломной — ред.) будет остановлена на три месяца в связи с работами по техперевооружению платформы, которое позволит проводить более эффективную работу", — сказал Дюков, добавив, что работы по перевооружению будут проводится летом.

По его словам, работы будут проводиться в основном американскими компаниями.

Дюков отметил, что добыча на месторождении вырастет в 2017 году до 2,5-2,6 миллиона тонн с 2,1 миллиона тонн в 2016 году, несмотря на трехмесячную остановку.

Приразломное — первое и пока единственное месторождение на российском шельфе Арктики, где ведется добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Всего с начала разработки месторождения европейским потребителям отгружено уже более 10 миллионов баррелей нефти. Извлекаемые запасы нефти месторождения превышают 70 миллионов тонн.