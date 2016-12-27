Киев будет добиваться создания панели арбитров ВТО по транзиту через Россию

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Консультации между Украиной и Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу устранения ограничений на транзит украинских товаров по российской территории не дали положительного результата, и Киев будет инициировать создание панели арбитров, заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Мыкольская.
"Что касается дела о транзите, то нашим следующим шагом является подача запроса на формирование панели, потому что консультации с РФ не дали ожидаемого результата. Содержание консультаций конфиденциально, но позиция РФ заключается в том, что они формально отвечают на вопросы, при этом они не готовы обсуждать устранение этих мер как таковых",- сказала Мыкольская на пресс-конференции во вторник.