Киев будет добиваться создания панели арбитров ВТО по транзиту через Россию

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Консультации между Украиной и Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу устранения ограничений на транзит украинских товаров по российской территории не дали положительного результата, и Киев будет инициировать создание панели арбитров, заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Мыкольская.

В сентябре Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации были запланированы на 10 ноября.

"Что касается дела о транзите, то нашим следующим шагом является подача запроса на формирование панели, потому что консультации с РФ не дали ожидаемого результата. Содержание консультаций конфиденциально, но позиция РФ заключается в том, что они формально отвечают на вопросы, при этом они не готовы обсуждать устранение этих мер как таковых",- сказала Мыкольская на пресс-конференции во вторник.

В октябре 2015 года Киев подал иск по поводу ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Суть исковых требований в том, что с 2013 года Россия, по мнению украинской стороны, необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих. Таким образом, Украина инициировала уже два спора против РФ в ВТО.