"Газпром нефть" заложила на 2017 год Urals по $48 и доллар по 63,3 рубля

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром нефть" заложила в бизнес-план на 2017 год цену нефти Urals на уровне 48 долларов за баррель, курс доллара в 63,3 рубля, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"В свой бизнес-план заложили макропараметры, рекомендованные Минэкономразвития: 48 (долларов за баррель марки — ред.) Urals и 63,3 (рубля за доллар — ред.) — курс", — сказал Дюков.

Минэкономразвития РФ в варианте макропрогноза экономики РФ "базовый+" ожидает среднегодовую цену на нефть Urals в 48 долларов за баррель в 2017 году, курс доллара — на уровне 63,3 рубля.

"Но естественно, если говорить о нашем бизнес-плане, рассматривается кроме базового сценария еще несколько сценариев с разной ценой и курсом", — заключил Дюков.