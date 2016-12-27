"Газпром нефть" заложила на 2017 год Urals по $48 и доллар по 63,3 рубля

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром нефть" заложила в бизнес-план на 2017 год цену нефти Urals на уровне 48 долларов за баррель, курс доллара в 63,3 рубля, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
Минэкономразвития РФ в варианте макропрогноза экономики РФ "базовый+" ожидает среднегодовую цену на нефть Urals в 48 долларов за баррель в 2017 году, курс доллара — на уровне 63,3 рубля.
"Но естественно, если говорить о нашем бизнес-плане, рассматривается кроме базового сценария еще несколько сценариев с разной ценой и курсом", — заключил Дюков.