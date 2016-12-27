МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром нефть" ожидает существенного роста чистой прибыли в 2016 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Дюков‎.

"По 2016 году мы ожидаем существенный рост чистой прибыли", — сказал он.

Кроме того, компания ожидает роста дивидендных выплат в 2016 году и в последующие годы.

"В конечном итоге решение принимает собрание акционеров, но можно ожидать, что размер дивидендов за 2016 год будет выше, чем за 2015 год. Поскольку в следующие годы мы ожидаем, что рост операционной чистой прибыли продолжится, мы, соответственно, ожидаем и рост дивидендных платежей", — сказал Дюков.