"Газпром нефть" в 2017 году может остановить добычу на ряде скважин

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром нефть" в 2017 году может остановить добычу на ряде скважин, однако основное снижение добычи будет за счет замедления темпов роста, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

"Есть, безусловно, и так называемые хвостовые скважины, добыча на которых маржинальная. Вполне возможно, что по ряду скважин может быть принято решение о временной приостановке их работы. Это задача определенной оптимизации с тем, чтобы получить максимальный для нас экономический результат. Конечно, каждая скважина и месторождение имеет свою экономику", — сказал Дюков.

По его словам, в основном "Газпром нефть" будет сокращать добычу за счет уменьшения темпов ее роста, хотя изначально планировала наращивать ее в 2017 году.

Россия в рамках договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств взяла на себя обязательство сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.