Евросоюз пересмотрит санкции против России вслед за США, считает Чижов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Евросоюз начнет пересматривать санкционную политику, если новая американская администрация избранного президента Дональда Трампа пойдет по пути ослабления или снятия антироссийских санкций, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Он отметил, что до сих пор США "выступали в авангарде продолжения санкционного нажима на Россию".
"Если новая американская администрация пойдет по пути противоположному, то есть пойдет по пути ослабления и снятия санкций, то, думаю, нынешняя санкционная политика Евросоюза долго не протянет и соответственно пойдет пересмотр. К этому пересмотру по моему мнению многие в Европе уже готовы, а некоторые даже делают некоторые усилия, чтобы ускорить это", — заявил Чижов радио Sputnik.
Российская сторона заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.